Ladri puntano alla cassaforte, sventato il colpo perfetto

Chi ha agito aveva ben chiaro cosa voleva ottenere: puntare dritto alla cassaforte e fare il prima possibile. Questa notte però le cose non sono andate secondo i piani. Una banda di ladri si è introdotta nei locali di una nota attività di vendita di articoli per animali.Un colpo pianificato nei minimi particolari: i ladri avevano creato una via di fuga lungo il perimetro esterno dell'azienda e si erano guadagnati l'entrata infrangendo una vetrata e sfondando un muro interno. Avevano inoltre sabotato abilmente il sistema di allarme. L'obiettivo: la cassaforte custodita negli uffici.Qualcosa però non è andata per il berso giusto poiché un controllo da parte di una pattuglia della Metronotte ha mandato a monte il tentativo. I malviventi sono riusciti a fuggire ma il tentativo di estrarre la cassaforte, tuttavia, non è andato a segno. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato di Polizia di Corato per i rilievi.