Lavori alla stazione di Corato, servizio ferroviario sospeso per sabato

Sabato 11 settembre sarà sospeso il servizio ferroviario della Ferrotramviaria sulla tratta Corato-Ruvo ed attivato il servizio di trasporto automobilistico sostitutivo.Lo comunica l'azienda di trasporto scusandosi per il disagio e spiegando che la variazione si rende necessaria "per consentire i lavori di realizzazione di un sottopasso pedonale e di un nuovo ascensore nel piazzale della stazione di Corato, comunque finalizzata al miglioramento del servizio offerto".Necessario interrompere il servizio ferroviario sulla tratta Ruvo – Corato per l'intera giornata di sabato 11 settembre, il servizio tra Ruvo e Corato sarà comunque garantito mediante l'effettuazione di servizi automobilistici sostitutivi.I viaggiatori potranno consultare gli orari in vigore per la giornata di sabato 11 settembre 2021 scaricando l'allegato presente al seguente link