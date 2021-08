Le cedole per i libri scolastici dei bambini della primaria diventano digitali

Il Comune di Corato, nell'ottica di proseguire nello sviluppo delle nuove tecnologie e nell'offerta dei servizi digitali ai cittadini, procedendo nell'attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e di semplificazione delle procedure, introdurrà, per i prossimi due anni scolastici 2021/22 e 2022/23, la piattaforma "CouponsBook" per la gestione in forma digitale delle cedole librarie per gli alunni frequentanti la scuola primaria.Tale servizio prevede che i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie, iscritti presso gli Istituti Comprensivi/Circolo didattico della città, riceveranno un PIN univoco via sms o email.Le famiglie, disponendo del PIN e del Codice Fiscale dell'alunno, dovranno semplicemente recarsi in una delle librerie/cartolibrerie accreditate per il ritiro dei testi scolastici.Il PIN sarà unico per ogni alunno e sarà disattivato in automatico una volta avvenuta l'erogazione dei libri.La scelta delle librerie/cartolibrerie da parte dei genitori dovrà avvenire esclusivamente tra quelle accreditate, che provvederanno a prenotare ed erogare i libri di testo previsti per ciascun alunno avvalendosi direttamente della piattaforma web a disposizione, accessibile suI genitori inoltre avranno anche la possibilità, attraverso le proprie credenziali, di effettuare la prenotazione on-line dei libri di testo selezionando una qualsiasi libreria abilitata al servizio e provvedendo al ritiro effettivo dei libri in un secondo momento.I genitori verranno avvisati dalle librerie, previa notifica via e-mail e/o accesso al portale, non appena i testi risulteranno tutti disponibili, evitando in tal modo di recarsi più volte in libreria e quindi riducendo assembramenti, data anche la situazione epidemiologica ancora in atto.Con l'obiettivo di ottimizzare la procedura, in un'ottica di trasparenza e di garanzia del principio della libera scelta dei fornitori, l'Amministrazione ha previsto la pubblicazione di un Avviso Pubblico, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corato QUI attraverso cui le librerie potranno inviare la domanda di partecipazione, corredata dalla relativa documentazione richiesta.Una volta terminata la procedura di accreditamento, verrà pubblicato nella sezione "Avvisi" del Sito Istituzionale del Comune l'elenco delle librerie accreditate.Con la digitalizzazione inoltre il lavoro degli addetti al servizio si semplifica, eliminando il lavoro di distribuzione, raccolta e controllo delle cedole cartacee e favorendo una comunicazione più rapida tra Comune, Scuole e Librerie.Gli addetti, infatti, non dovranno far altro che monitorare il processo di evasione delle cedole attraverso il profilo di accesso.Sarà attivo un call center di supporto per librerie e famiglie tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 al seguente numero: 0825 1806043.Dichiara il: "Il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della macchina amministrativa corre lungo due direttrici di intervento: la semplificazione delle procedure amministrative e la diffusione dei servizi pubblici digitali. Quello della digitalizzazione delle cedole librarie è un ulteriore passo per favorire da un lato un migliore servizio per gli utenti: più trasparente, più intuitivo e meno farraginoso, dall'altro consente la possibilità di una maggiore capitalizzazione dei tempi dilavoro dei nostri uffici. A questo proposito voglio ringraziare gli uffici del settore Istruzione, in tutte le sue componenti, per il risultato raggiunto e il consigliere Giuseppe Di Bartolomeo per la preziosa collaborazioneAfferma il Consigliere, capogruppo di Rimettiamo in Moto la Città, che ha collaborato all'iniziativa: "Con Couponsbook Corato alza l'asticella nel suo percorso di Digitalizzazione. Sottolineo l'importanza della novità poiché non si sta parlando della nascita di un semplice servizio, ma di un intero processo che viene totalmente svecchiato e snellito grazie ad uno strumento che consentirà a Comune, Scuole, Famiglie e Librerie di interfacciarsi tra loro in maniera smart nella gestione delle cedole librarie. Carta e tempo risparmiati saranno i primi effetti e breve termine portati da questa novità.Per fare ciò non lasciamo nessuno indietro. Le librerie verranno adeguatamente formate per facilitare la transizione alla piattaforma. Allo stesso modo le famiglie con meno confidenza nei confronti della tecnologia o che non dispongono degli strumenti necessari verranno guidate e potranno comunque ritirare i libri presentandosi direttamente in libreria e fornendo il codice fiscale dell'alunno. Il digitale ci impone una continua ricerca e innovazione: l'obiettivo dell'Amministrazione è sfruttarlo al meglio per garantire efficienza e facilitare la vita dei Cittadini. Obiettivo che, anche con Couponsbook, si fa più vicino, un tassello alla volta."