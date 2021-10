Legalizzare la cannabis, a Corato nasce il comitato per il referendum

Anche a Corato, come in molte altre città, sarà possibile raccogliere firme per l'indizione del referendum per l'abolizione del reato di coltivazione di cannabis e delle relative sanzioni amministrative per il consumo.Sabato 23 in piazza di Vagno e domenica 24 in piazza Sedile dalla ore 18.30 alla 22.00, i volontari del comitato Referendum Cannabis legale saranno presenti per raccogliere le firme di tutti i cittadini che non hanno avuto modo di firmare online."Il numero di firme necessario all'indizione del referendum è stato già raggiunto; questa dunque vuole essere un' occasione di approfondimento e di incontro con la cittadinanza, in vista del referendum che si terrà a maggio. Hai firmato perché le parole "depenalizzazione" e "cannabis" suonano bene nella stessa frase, ma non conosci nel dettaglio il quesito referendario? Non hai nessuna intenzione di firmare perché sei contrario a qualsiasi prospettiva di depenalizzazione e legalizzazione? In entrambi i casi vieni a trovarci; cercheremo di darti le informazioni necessarie per una scelta consapevole" dicono i promotori della iniziativa.