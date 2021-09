Lo studente coratino Cristian Quatela premiato dal Rotary

Lunedì 20 settembre, nel corso della 58esima edizione della Festa della scuola promossa dal Rotary Club di Trani nell'auditorium dell'istituto "Aldo Moro", è stato consegnato un premio allo studente coratinoL'allievo dell'istituto di istruzione secondaria superiore "Sergio Cosmai", che ha sedi a Bisceglie e Trani, si è diplomato nell'indirizzo "Produzioni audiviosive" con brillante la votazione di 100 e lode nel corso dell'anno scolastico 2020-2021. Oltre a una targa di riconoscimento per il successo conseguito, ilgli ha offerto l'opportunità di frequentare un corso di formazione della durata di tre giorni dal titolo "Essere Leader: le competenze per guidare sé stessi e gli altri" tenuto dal dottor Salvatore Nardò, socio della Up2nextdi Trani.La comunità scolastica dell'istituto "Sergio Cosmai" ha espresso «soddisfazione per il risultato raggiunto dallo studente» augurandogli «un futuro in linea con il suo talento e le sue aspettative». Ospite dell'evento tranese, incentrato sul tema "La post modernità tra valore reale e valore percepito", il popolare giornalista e anchorman, docente dell'Università Luiss.