Una struttura 3D, composta da archi e rosoni, a rappresentare un enorme sole, circondata da frasi di celebri poeti e scrittori a fare da amplificatori della necessaria luce, rinascita di cui oggi la società necessita. Questa l'opera, realizzata dalla ditta, che sarà inaugurata in piazza Cesare Battisti, a Corato, domenica 24 aprile alle ore 20 nel corso di una cerimonia alla quale parteciperanno i rappresentanti dell'amministrazione comunale. La serata sarà allietata dall'intervento musicale della BirbantBand.L'azienda Cipriani ha partecipato ad un bando regionale "Promozione integrata del territorio attraverso la valorizzazione di tratti identitari/luminarie" - realizzato a valere sulle risorse liberate del Poc Puglia Fesr Fse 2014-2020 realtivo alle attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica, attuato in sinergia tra la Sezione turismo della Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese, con la collaborazione dell'Aret Pugliapromozione. La candidatura ha riguardato i Comuni di, Valenzano e Grumo Appula, inclusi nel progetto "L'arte del sud".Il tema dell'installazione, individuato in accordo con l'assessorato alle politiche culturali e l'assessorato alla qualità urbana, è, infatti "Luci di rinascita". Le luminarie resteranno accese per un mese, fino al prossimo 24 maggio e per l'occasione l'amministrazione organizzerà in piazza Battisti una serie di eventi sul tema "L'arte del sud".«Il tema della luce per noi ha un significato importantissimo e, in accordo con l'amministrazione comunale di Corato, lo abbiamo voluto affrontare attraverso alcune delle più belle e famose frasi di poeti, scrittori, drammaturghi e critici» hanno spiegato dall'azienda. «Si partirà dal Sommo poeta, Dante Alighieri, passando per Ungaretti e Montale fino ad arrivare a Pasolini, nel centenario della sua nascita».Gli assessorihanno sottolineato: «Abbiamo accolto con molto favore la richiesta di partnership che ci è stata proposta dalla ditta Cipriani. Il progetto regionale, teso a valorizzare i tratti identitari della nostra Regione, crediamo sia un'ottima occasione per fornire luce e quindi speranza alle nostre comunità. Abbiamo inteso per questo essere fedeli proprio al tema della luce per regalare alla città tratti di bellezza in piena applicazione anche alla nostra idea di qualità urbana. Da qui la stretta sinergia tra i due assessorati nella concretizzazione di come cultura, bellezza, e politiche urbane siano assi strategici strettamente connessi per una rinascita sociale e civile».