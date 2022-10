Negli spazi della Confcommercio Bari-Bat, alla presenza del vicepresidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori Gaetano Frulli, del vicepresidente vicario di Confcommercio Bari-Bat Vito D'Ingeo del vicepresidente di Confcommercio Bari-Bat Vito Abrusci e del direttore di Confcommercio Bari-Bat Leonardo Volpicella sono stati rinnovati gli organi del Gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio Bari-Bat.Presidente saràdi Triggiano, segretario Mauro Portoso di Bisceglie mentre fra i vicepresidenti figura anche il coratinooltre a Isabel Barberio (Acquaviva delle Fonti), Vito Squicciarini (Altamura), Stefania Longo (Bari), Leonardo Roselli (Ruvo di Puglia), Laera Giulio (Bari) e Marco Costantino (Bari).Il coordinamento dei saggi è composto da Francesco Suriano (Andria), Francesco Regina (Bari), Valeria Sgaramella (Andria), Caterina Adorante (Ruvo di Puglia), Danilo Sancilio (Molfetta), Graziano Altieri (Rutigliano), Marco Dimalta (Barletta) e Filippo Ciaccia (Altamura).Il Gruppo dei Giovani imprenditori Confcommercio della Provincia Bari-Bat è di fondamentale importanza per le imprese del territorio. La forza e la determinazione dei giovani nel terziario è di vitale importanza, infatti, per percorrere e non per rincorrere le sfide offerte dal mercato digitale e non solo.«Al nuovo gruppo tantissimi auguri di buon lavoro» ha affermato il presidente Confcommercio Bari-Bat e vicepresidente Confcommercio nazionale. «Tanto c'è da fare in un periodo come quello attuale e l'organizzazione dei Giovani imprenditori di Confcommercio sono esclusivamente imprenditori "Under 42" aderenti alla Confcommercio che riuniscono più di 130 categorie di settori come: commercio, turismo, servizi, piccole e medie imprese, professionisti associati. Circa la metà di loro è un coraggioso imprenditore under 42 di prima generazione, cioè che ha fondato da sé la propria azienda».Fra le loro funzioni: promuovere la formazione imprenditoriale e la promozione culturale degli associati e degli addetti ai settori rappresentati; rappresentare gli interessi complessivi degli associati; favorire lo sviluppo economico anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese; organizzare ricerche e studi, momenti di confronto, forum, seminari e iniziative su temi economico-sociali di interesse; concorrere a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni.