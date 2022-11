Domenica 27 novembre, in occasione del match casalingo contro l'Action Now! Monopoli, il Basket Corato ricorderà il suo ex atleta Marco Mennuti, deceduto a 36 anni in conseguenza di un tragico incidente stradale avvenuto in Egitto (link all'articolo) La società neroverde omaggeràcon un minuto di raccoglimento. I giocatori indosseranno il lutto sulla canotta e sarà affisso, all'interno del PalaLosito, uno striscione con l'hashtag #mennutineverstops. «È un modo di poter continuare a farlo vivere nella sua seconda casa» hanno rimarcato gli amici, ringraziando anticipatamente tutti coloro che parteciperanno al momento in sua memoria.