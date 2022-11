Tragico incidente stradale, morto 36enne coratino

La notizia si è rapidamente diffusa in città nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre. Il 36enne coratino Marco Mennuti è morto a causa di un incidente stradale avvenuto in Egitto, a Sharm el -Sheikh. La dinamica del sinistro non è ancora chiara ma purtroppo è stato confermato il decesso dell'uomo., coratino doc, non ha mai reciso il legame profondo con la sua città, nonostante scelte professionali e di vita lo avessero portato altrove, tanto da rimarcalo nel suo account Instagram (con il nick coratino).Profondo cordoglio è stato espresso dal, il club nel quale è cresciuto e ha militato fino a giungere, giovanissimo, anche alla prima squadra (allora in C1), nella stagione 2003-2004.«In questa foto eri un giovane promettente cestista neroverde che dava il 110% ad ogni allenamento e partita. Esempio per tutti i tuoi compagni di squadra.Nonostante la distanza, tifavi Basket Corato ad ogni partita, compravi ogni anno il merchandising della società e ci sostenevi acquistando l'abbonamento anche se riuscivi a vedere al massimo 1/2 partite.Lasci un vuoto immenso, ma porteremo il tuo ricordo ed il tuo esempio a tutti i nostri piccoli cestisti.Ciao Marco, fai buon viaggio».