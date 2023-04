Maggio dei Libri: il Prof. Schettini, tra gli altri, ospite del progetto di Sonicart

Per tutto il prossimo mese un calendario ricco di autori e laboratori

Ospite di punta del progetto sarà il famoso prof de "La fisica che ci piace" l'amatissimo Vincenzo Schettini uno dei personaggi più amati e seguiti del web con milioni di follower! Altro personaggio molto amato in città e presente nel nostro calendario con le scuole è Giancarlo Visitilli. Altri ospiti sono in attesa di conferma.

Inoltre all'interno dello spazio eventi della libreria, il B-SIDE, si terranno numerosi laboratori dedicati ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Si invitano maestri/e e docenti, dirigenti e genitori, a rivolgersi direttamente presso la libreria in Corso Mazzini 8 se interessati a partecipare ai progetti.

E come sempre... SE LEGGI SEI FORTE!

Molti gli autori attesi in città per il Maggio dei Libri della libreria Sonicart B-Side quest'anno dedicato alle scuole, ai giovani e i loro docenti con l'intento di coinvolgere i ragazzi verso l'amore per la lettura attraverso i suoi protagonisti: gli scrittori.