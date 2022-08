Ha accusato un improvviso malore in spiaggia nella mattinata di mercoledì 17 agosto e, nonostante i soccorsi prestatigli, purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'88enne coratino, già Commissario della Polizia di Stato, è morto a Santa Caterina di Nardò a causa di un arresto cardiaco. L'uomo, poco dopo le 9, è uscito in spiaggia e i bagnini in servizio nel lido del circolo nautico "La Lampara" hanno notato ben presto le sue difficoltà: inutile anche i tentativi di rianimazione effettuati a riva dai componenti dell'équipe di un'ambulanza del 118., originario di Corato, ha percorso un tratto considerevole della sua carriera di poliziotto prestando servizio in Salento, proprio alla guida del Commissariato di Nardò. Luoghi ai quali era rimasto particolarmente affezionato, al punto da recarsi spesso in villeggiatura.