Manca il gasolio per il riscaldamento, alla scuola Arbore lezioni sospese

Non è la prima volta che accade che i piccoli studenti della scuola elementare Giuseppe Arbore, al ritorno dalle vacanze di Natale, si ritrovino a dover entrare in aule gelide. Non è la prima volta che termina il gasolio nell'impianto e che non si provveda per tempo al rifornimento.È successo ancora questa mattina. I bambini, i docenti e il personale della scuola si sono presentati regolarmente nella struttura ma hanno trovato ad accoglierli ambienti gelidi ed una situazione resa ancora più difficile dalla chiusura dell'edificio nelle settimane delle vacanze natalizie.La dirigente scolastica dell'istituto si è vista costretta a sospendere le lezioni e a chiamare la Polizia Locale che ha certificato l'effettiva inagibilità temporanea della struttura.Nel pomeriggio di oggi si provvederà a rifornire l'impianto del carburante necessario a farlo ripartire.