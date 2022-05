Comunicazione atto adottato. Regolamento canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione modifiche. Regolamento addizionale comunale all'Irpef. Approvazione modifiche. Regolamento per l'imposta municipale propria (IMU). Approvazione modifiche. Addizionale Comunale all'Irpef. Determinazione dell'aliquota opzionale per l'anno 2022. Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2022. Tassa sui rifiuti (TARI): Presa d'atto PEF anni 2022-2025 validato dall'AGER con determina del direttore Generale n. 166 del 6 maggio 2022 e approvazione delle tariffe TARI e delle relative scadenze per il pagamento per l'anno 2022. Approvazione Rendiconto della Gestione (Conto del Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale) Esercizio Finanziario 2021. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 lett. A) - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 5079/2022 emessa dal Giudice della Corte di Appello di Trani, a conclusione del giudizio civile n. 6002/2020 R.G., promosso c/ Comune di Corato. Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2022 - Art. 58 L. 133/2008. Approvazione. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2022. Adozione della "Nuova Carta dei Diritti della Bambina".

È stata convocata per martedì 31 maggio, con inizio fissato alle ore 16, la prossima riunione in seduta ordinaria del consiglio comunale di Corato dal presidente Valeria Mazzone. Dodici gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori, che si terranno in sala consiliare ed in presenza, nel pieno rispetto delle misure anticontagio. I citadini saranno ammessi a partecipare: è loro raccomandato l'utilizzo della mascherina Ffp2.