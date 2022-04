È stata convocata per mercoledì 6 aprile, a partire dalle ore 16:30, una nuova riunione del consiglio comunale di Corato. Dodici i punti iscritti all'ordine del giorno, tra cui un'interrogazione presentata dal consigliere Vito Bovino riguardo la gara di affidamento del servizio di refezione scolastica. Si discuterà anche delle dichiarazioni di interesse pubblico finalizzate all'acquisizione sanante al Demanio indisponibile del Comune di Corato di parte delle sedi stradali di via della Disfida, via Lago Baione, via Santa Maria (via Generale Ameglio) e di aree adibite a percorso pedonale e carrabile per l'accesso alla scuola media "Imbriani" da via Fausto Coppi.In esame anche l'approvazione definitiva di un progetto di variante urbanistica al Piano regolatore generale finalizzato alla salvaguardia idraulica attraverso l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio. In programma anche le approvazioni di alcuni Regolamenti relativi all'Ambito Territoriale 3 Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi, a proposito del coordinamento istituzionale, dell'affidamento dei servizi sociali e del funzionamento dell'ufficio del Piano sociale di zona. In discussione, infine, il regolamento sull'utilizzo delle sale comunali, sui contratti di sponsorizzazione, sulla concessione del patrocinio morale e l'utilizzo dello stemma comunale.