Metronotte in E-bike, il servizio è stato un successo

E' terminato il 7 Gennaio scorso, in concomitanza con la fine delle festività Natalizie, il servizio urbano della Metronotte, espletato mediante l'utilizzo di E-Bike che "scorazzavano" per il centro cittadino.Il servizio, lo ricordiamo, prevedeva l'impiego di GPG a bordo di e-bike che garantivano il servizio di vigilanza nel centro cittadino, in quelle zone oggetto di ZTL difficilmente raggiungibili nelle ore serali a bordo di auto di servizio.Ottimo il bilancio che anche quest'anno ha raccolto diverse adesioni da parte dei commercianti che hanno le proprie attività ubicate lungo il corso cittadino o comunque nel centro storico. Il servizio, mirato principalmente alla vigilanza degli arredi Natalizi installati dai commercianti, ha garantito efficienza e rapidità anche nel caso di interventi su allarme come successo ad un bar che aveva attivato il sistema per chiedere aiuto a causa della presenza di un cittadino extracomunitario in stato di ebrezza. In quel caso l'immediato arrivo della pattuglia in bici ha permesso di allertare le FFOO che hanno provveduto in pochissimo tempo a prendere in mano la situazione.Molto entusiaste le GPG impiegate in tale servizio, una delle quali riferisce: «Questo tipo di servizio ci consente di stare tra la gente, più a contatto con i nostri clienti, ci consente di instaurare un rapporto, soprattutto con questi ultimi, che va al di là del semplice rapporto fornitore-cliente. Riusciamo a stringere quel rapporto di fiducia e di stima che si aveva un tempo».Da non sottovalutare inoltre l'impatto positivo su chi passeggiando per le vie del centro, tra le vetrine dei nostri commercianti, apprezzava la presenza di un uomo in divisa che inevitabilmente ha aumentato la percezione del livello di sicurezza.Soddisfatto del lavoro svolto dalle GPG di Metronotte anche il titolare dell'Istituto Cav. Pasquale Scaringella il quale avendo ricevuto diverse richieste di attivazione del servizio anche da paesi limitrofi come Ruvo di Puglia, dichiara: «Non è escluso che il prossimo anno il servizio possa essere proposto anche in altri comuni».