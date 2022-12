"Mo non mi rompere", progetto della Stp contro gli atti vandalici

Sono già oltre 500 le adesioni degli studenti che hanno aderito alla giornata di sensibilizzazione contro gli atti vandalici, organizzata dalla Stp (società di trasporti provinciale) in collaborazione con l'azienda tedesca Man che, proprio in questi giorni, ha consegnato 33 nuovi mezzi, confortevoli ed ecologici al servizio dei viaggiatori della società a capitale pubblico.Gli studenti di alcuni istituti di Bari e della Bat, venerdì 16 dicembre, saranno prelevati dal personale Stp direttamente a scuola e raggiungeranno il lungomare del capoluogo pugliese per assistere ad una simpatica lezione civica contro gli atti vandalici dal titolo:La giornata condotta dain qualità di testimonial, prevede la partecipazione del fisico musicista, professore e influencerche insieme, coinvolgeranno i ragazzi attraverso gag, incursioni, tormentoni e quiz sui costi reali degli eventuali danni, che purtroppo ogni anno si registrano contro sedili, cappelliere, vetri, ecc.Durante la mattinata sarà lanciato da parte dei vertici aziendali della Stp unper diffondere la cultura della cosa pubblica e soprattuttoche i mezzi pubblici su cui viaggiamo sono nostri e, come tali, vanno sempre rispettati e conservati nel miglior stato possibile.Previsti gli interventi del Sindaco di Bari, dell'assessore regionale ai trasporti, del Sindaco di Trani, del presidente della Provincia Bat, del Comandante della Polizia Locale di Bari, del presidente del Cotrape infine del presidente e dell'amministratore delegato della Stp,