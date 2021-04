Morte al rione Belvedere, Procura apre l'inchiesta

La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo di indagine sulla improvvisa morte di un trentenne, avvenuta ieri pomeriggio nel rione Belvedere, alla periferia di Corato. L'uomo, in preda a un raptus, è morto dopo essere entrato in una abitazione dal balcone.Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati.Sulla salma del 30enne è stata disposta l'autopsia.I magistrati vogliono capire se il giovane fosse sotto effetto di stupefacenti e quale sia stata la reale causa della sua morte.Dall'esito dell'autopsia, infatti, potrebbero emergere elementi per ipotizzare eventuali altri reati.