Morte di Pina Masciavé, il cordoglio dell'arcivescovo

La notizia del decesso di Pina Masciavè, 82 anni, laica e nel contempo consacrata, molto conosciuta in diocesi per il suo impegno e per avere ricoperto incarichi ecclesiali, è stata comunicata ufficialmente dal sito internet Vivere In: «La nostra cara amata Pina Masciavé questo pomeriggio (del 25 dicembre n.d.r.) è nata in cielo e ora può contemplare il mistero dell'Amore di Dio che si è fatto uomo, nel ricordo del Natale di nostro Signore. Il Movimento "Vivere In" piange questa testimone che ha sposato fin dai primi passi il cammino tracciato dal fondatore don Nicola Giordano e con tutta la sua vita l'ideale del vivere la configurazione a Cristo con una dimensione di vita contemplativa nel mondo. Ha saputo come insegnante incarnare questo messaggio sul piano educativo e culturale, con uno sguardo sempre nuovo ed ottimista, portandolo oltre la sua professione, con un impegno costante nel diffondere la bellezza della condivisione tra generazioni e idee. Infaticabile costruttrice di dialogo, ha servito come laica impegnata la Chiesa Cattolica come componente delle Commissioni CEI e ha fortemente sostenuto la nascita dell'Università della Terza Età "Edith Stein" di Corato. Siamo grati al Signore, seppur nello sconforto della perdita terrena, di averci regalato la presenza di Pina, buona seminatrice della sua Parola, e certi che la sua costanza nella fede ha dato e darà ancora molto frutto».L'Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo, appresa la notizia della sua morte, ha dichiarato: «Provo dispiacere per la dipartita di Pina Masciavè. Mi unisco alla preghiera dell'Istituto Secolare Jesus Victima e Movimento di spiritualità Vivere In, dei quali faceva parte, e di quanti la conobbero. Nel giorno in cui celebriamo la nascita del Signore Gesù, Pina è nata al Cielo! La ricordiamo come punto di riferimento per la nostra diocesi. Animata da un vistoso senso della ecclesialità, numerose volte si è fatta promotrice di eventi di approfondimento di tematiche emergenti nel campo culturale, pedagogico e della spiritualità. E lo faceva in uno stile sinodale coinvolgendo alcuni uffici diocesani e le zone pastorali. Poi era puntualmente presente agli appuntamenti diocesani, offrendo validi contributi, dando prova di essere animata da vivo spirito di servizio. Che il Signore la ricolmi di gioia».La salma sosterà fino alle 15.15 del 26 dicembre nella sede di Vivere In di Corato (Via Giappone, 40), successivamente sarà trasferita in Chiesa Matrice, dove, alle 16.30, avranno luogo le esequie presiedute dall'Arcivescovo.