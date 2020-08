Morte Tarantini, proseguono le indagini. Ritrovato l'hard disk con le immagini delle telecamere

La Procura di Trani che sta indagando sulla morte di Fedele Tarantini, l'ex ufficiale della Polizia Locale di Corato morto lo scorso 26 luglio dopo essere stato travolto da un'automobile all'interno della sua abitazione, sta passando al setaccio tutti gli elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica del presunto incidente.L'esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo della tragedia potrebbe essere risolutivo dell'indagine. In un primo momento l'hard disk sul quale erano impresse le registrazioni non era stato ritrovato. A quanto si apprende, però, l'apparecchio seppur danneggiato è stato consegnato agli investigatori. Non è escluso comunque che i tecnici riescano a recuperare alcuni elementi utili a sciogliere i dubbi sulla vicenda, in particolare quello relativo a chi effettivamente si trovava alla guida dell'auto che ha travolto l'ex poliziotto municipale.La Procura indaga per omicidio ma non è escluso che possano essere iscritte nel registro degli indagati altre persone con ipotesi di reato differenti.Intanto l'esame con il luminol ha consentito di rilevare tracce di sangue sul viale e sul paraurti della macchina. Dato che confermerebbe comunque la dinamica dell'investimento.