Morto sul lavoro a Corato: per l'operaio di una azienda di tendaggi fatale una caduta

Un operaio di 55 anni è morto questa mattina mentre era a lavoro in una delle ville di viale dei Papaveri, a Corato, in provincia di Bari. Secondo quanto riporta ANSA il 55enne, che lavorava per una azienda di tendaggi, sarebbe scivolato nel corso di un sopralluogo facendo un volo di oltre tre metri: l'operaio è morto sul colpo. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha solo constatato il decesso. Indagini sono in corso da parte della polizia.Si tratterebbe di un cittadino di Corato, sul posto c'è l'autorità giudiziaria assieme alla Polizia Scientifica e al medico legale.