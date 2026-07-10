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NeoAssessore allo sport di Corato, Sciscioli: «Nuovo tensostatico, iniziative sportive e manutenzione impianti»

Le prime proposte di Gennaro Sciscioli

Corato - venerdì 10 luglio 2026 10.23
«Da pochi giorni sono assessore allo Sport e già mi trovo ad affrontare problemi complessi in tempo zero. Purtroppo la chiusura del Palalosito, per la necessaria ristrutturazione (per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento di quasi 1.300.000,00 euro), ha generato alcuni disagi alle associazioni sportive.» Così Gennaro Sciscioli, neo assessore allo sport al fianco di Corrado de Benedittis.

Sciscioli dichiara «Sono in contatto costante con le associazioni, soprattutto con la Nuova Matteotti, alla quale esprimo tutta la mia solidarietà per l'impossibilità di iscrizione al campionato di serie C, in mancanza di un campo omologato (purtroppo anche i campi dei paesi vicini sono saturi).»

Le soluzioni che l'assessore sta proponendo per mitigare i disagi sono le seguenti:
«Nel breve termine:
- noleggio o acquisto di una struttura prefabbricata contenente bagni, docce e spogliatoi a servizio del tensostatico di Via Don Albertario per poterlo mantenere aperto durante la chiusura del Palazzetto;
- acquisto di un parquet e di un pressostatico (circa 150.000 euro complessivi), per rendere utilizzabile il campo di Baskin della scuola media De Gasperi anche dalle categorie superiori del basket;
- adeguamento della palestra della scuola media Santarella, per renderla accessibile alle associazioni sportive;
- richiesta alla città metropolitana dell'autorizzazione all'utilizzo delle palestre delle scuole superiori.»

«Come soluzione di medio periodo, ho chiesto di stanziare immediatamente, con le variazioni di Bilancio, 1.200.000,00 euro per la realizzazione di un nuovo tensostatico in Via della Macina - ha proseguito -. Si tratta di un vero e proprio nuovo Palazzetto. Tra l'altro è già inserito nel piano triennale dei lavori pubblici nell'annualità 2026.»

«Ho chiesto, inoltre, 50.000 euro per spese per la promozione e diffusione dello sport; 50.000 euro per contributi per iniziative sportive; 100.000 euro per spese manutenzione degli impianti sportivi esistenti, per renderli più adeguati alle esigenze degli utenti.» ha concluso l'assessore.

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