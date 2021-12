Natale a Corato, c'è il cartellone. Domani la presentazione ufficiale

Se l'anno scorso abbiamo parlato di un "Natale Sospeso", quest'anno parleremo di un "Natale Desiderato". L'aggettivo scelto per la programmazione degli eventi natalizi di Corato, infatti, è strettamente legata a questo aggettivo.I dettagli del cartellone saranno rivelati soltanto domani, nel corso di una conferenza stampa. Dagli ospiti, tuttavia, e dalla location scelta per la presentazione, si può tuttavia dedurre che il Teatro Comunale sarà uno dei luoghi in cui saranno ospitati gli eventi.«Un cartellone che spazia tra musica, conferenze, installazioni, tradizione e teatro, in un meraviglioso mix tra gli eventi a cura delle realtà educative e culturali cittadine e quelli organizzati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese» si legge nell'invito alla conferenza stampa che si terrà domattina alle 11.30 nel foyer del Teatro Comunale.A svelare i particolari della programmazione saranno: Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato; Beniamino Marcone, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative e Culturali e Giulia Delli Santi, responsabile Attività Teatrali del Teatro Pubblico Pugliese.