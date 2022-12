"Natale bambino", l'iniziativa del Presidio del libro di Corato

"Natale bambino. Letture e incontri per bambini e famiglie". Questo il progetto che il Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con il gruppo locale "Nati per leggere", ha scelto di proporre in occasione del calendario di iniziativa natalizie del Comune dal titolo "Dedicato 2022". Un percorso ideato per i bambini e per le loro famiglie che ha come riferimento i libri, in una città, come Corato, che ha ottenuto il riconoscimento dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) diL'obiettivo del percorso è stimolare la continuità delle buone pratiche di lettura dalla prima infanzia, sensibilizzare i bambini in età scolare al piacere della lettura, e, nel contempo, educare le famiglie alla pratica della lettura ad alta voce.Oltre ai luoghi deputati alla lettura, come la, anche glidiventeranno, in questa occasione, luoghi che si avvicineranno ed incontreranno le famiglie attraverso i libri.Sono previste varie attività di lettura ad alta voce per bambini da 3 a 10 anni e le loro famiglie: laboratori di lettura creativa, laboratori di lettura tra genitori e bambini, letture per neomamme, letture con i nonni.L'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è promossa dall'assessorato all'industria turistica e culturale della Regione Puglia in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.La partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati.Appuntamenti per bambini di 3-6 anni con genitori e nonniInfo e prenotazioni whatsapp 392047899220 dicembre: Scuola dell'Infanzia Fata Zucchina ore 16.00-17.0023 dicembre: Biblioteca Comunale "Imbriani" ore 10.00-12.0027 dicembre: studio pediatrico Mastromauro ore 16.00-18-0028 dicembre: studio pediatrico Peccarisi ore 16.00-18.003 gennaio: Biblioteca Comunale "Imbriani" ore 10.00-12.003 gennaio: Asilo Nido Belvedere ore 16.30-17-305 gennaio: Biblioteca Comunale "Imbriani" ore 10.00-12.00Appuntamenti per bambini di 6-10 anni con genitori e nonniInfo e prenotazioni presidiolibrocorato@libero.it28 dicembre: Biblioteca Comunale "Imbriani" ore 16.00-18.0029 dicembre: Biblioteca Comunale "Imbriani" ore 10.00-12.00