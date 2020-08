Nel ricordo di Marcinelle, Schettini: «Che simili disgrazie non si ripetano mai più»

L'8 agosto ricordiamo il doloroso avvenimento che a Marcinelle comportò la perdita di tanti minatori italiani, che per sottrarsi alle miserie del dopoguerra, furono costretti a lasciare la propria terra di origine in cerca di lavoro e che proprio a causa del lavoro perirono in un incendio sviluppatosi in una miniera di carbone.

È ai 262 minatori, di cui 136 tutti italiani, che dedichiamo il nostro pensiero fiduciosi che simili disgrazie non abbiano mai più a ripetersi e con la convinzione che il sacrificio di questi lavoratori possa essere di monito perché le condizioni sui luoghi di lavoro siano rese sempre più sicure e prive di rischi.