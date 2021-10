"No agli ingressi scaglionati", gli studenti manifestano in piazza

Una manifestazione di piazza contro gli ingressi scaglionati. Era nell'aria e si è concretizzata oggi, proprio nel giorno in cui il Prefetto ha fissato una riunione per ascoltare le perplessità manifestate circa gli ingressi a scuola in orari scaglionati.Centinaia gli studenti degli istituti superiori di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi che hanno manifestato in Piazza Marconi.Incontenibile la loro protesta contro quello che considerano un disagio più che un modo per proteggere la loro salute.Chiedono una deroga al Prefetto, atteso che nei comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi non si verificano criticità nei trasporti e negli ingressi tali da determinare assembramenti.La protesta è vibrante e chiede una risposta concreta sa da parte delle istituzioni.