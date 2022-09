Lo scorso 17 agosto sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze per la rassegna "Non avere paura, non restare nell'ombra", organizzata dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Corato.L'avviso era rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni residenti a Corato e facenti parte di associazioni, confessioni religiose, organismi ed enti pubblici e privati con sede a Corato e che operano senza fini di lucro.Le dieci proposte progettuali pervenute saranno ora valutate da apposita commissione nominata con determina dal dirigente ad interim del V settore, l'avvocato, che la presiederà: gli altri componenti saranno, diplomata all'istituto di Accademia Belle Arti ed istruttore di primo livello di atletica leggera e, musicista e facilitatore di drumcircle.La commissione opererà a titolo volontario e gratuito.