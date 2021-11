Nuovo direttivo per Onda d'urto, presidente Ivana Pomodoro

Alle 17. 30 presso la sala Verde del comune di Corato il nuovo direttivo di Onda d'urto Corato uniti contro il cancro ufficializzerà alcune importanti iniziative per la Città di Corato nell'ambito della prevenzione e sostegno durante il follow up oncologico.



A causa delle ristrettezze per il covid e i pochi posti disponibili in sala verde non è previsto l'accesso al pubblico.

Sarà presentato ufficialmente alla città lunedì 6 dicembre il nuovo direttivo dell'associazione Onda d'urto composto da nuovo direttivo così composto Ivana Pomodoro come Presidente, Sebastiano Lastella vice Presidente, Paolo Torelli economo segretario, Fabio Quinto, Marilisa Lasorsa, Filomena Balducci e Manuela Graziano consiglieri.