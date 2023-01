Oltre il 56% degli studenti ha scelto il liceo in Puglia, i dati delle iscrizioni 2023/2024

A comunicarli il ministero, alla primaria solo un 26% può optare per il tempo pieno a 40 ore

Si sono chiuse ieri sera le iscrizioni all'anno scolastico 2023/2024. Ed è già tempo di bilanci.Per quanto riguarda le scuole superiori di secondo grado, la scelta in Puglia è sempre più orientata verso i licei, ai quali si sono iscritti il 56% degli studenti. Tra i diversi indirizzi sul podio troviamo il liceo scientifico al primo posto con un 16,4% delle preferenze, seguito dal Scientifico - Opzione Scienze Applicate al quale si sono iscritti un 9,4% degli studenti. Al terzo posto troviamo il liceo classico con il 6,8% delle preferenze.Un 30,2% degli studenti ha optato per un istituto tecnico, con un 19,1% che sceglie tra i diversi indirizzi tecnologici e un 11,1% che invece preferisce il settore economico.Solo il 13,2% degli studenti, infine, ha scelto di iscriversi a un professionale. Tra questi spicca il settore Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, scelto dal 5,3%.Per quanto riguarda gli altri gradi di istruzione, è possibile vedere dalle statistiche che la maggioranza di chi iscrivi i figli alla primaria un 73,9% opta per un tempo scuola di 24-27-30 ore settimanali, solo un 26,1% andrà invece ad usufruire del tempo pieno a 40 ore (dato che riflette anche la poca disponibilità di questa opzione negli istituti pugliesi).E lo stesso trend si registra alla secondaria di primo grado, anzi è addirittura più accentuato considerando che ben un 95,1% ha selezionato il tempo ordinario a 30 ore.