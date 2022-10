È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Corato, l'avviso pubblico per i giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni che intendono partecipare all'assemblea del Forum dei giovani di Corato.L'articolo 5 del Regolamento prevede, infatti, l'istituzione dell'assemblea quale organismo di rappresentanza dei giovani e delle aggregazione giovanili, quale luogo di confronto e di comunicazione per favorire la partecipazione attiva dei giovani alle istituzioni democratiche, contribuendo con proprie proposte e pareri alla fase di impostazione delle decisioni che queste dovranno assumere su temi di interesse giovanile.L'iscrizione all'assemblea avviene mediante apposita istanza da inoltrare al Sindaco a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it o con consegna a mano presso l'ufficio protocollo. Per l'iscrizione è necessario allegare un documento di riconoscimento.Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12dell'11 novembre al fine di eleggere gli organi del Forum. Le domande che giungeranno oltre il termine saranno inserite nei successivi aggiornamenti dei componenti dell'assemblea del Forum dei giovani. Ulteriori informazioni, il regolamento del forum e il fac simile di istanza di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Corato (link) «Ci siamo. Nel mentre proseguono gli eventi del primo cartellone delle politiche giovanili della città i giovani con i requisiti di cui all'avviso possono partecipare all'assemblea del Forum da cui sarà successivamente eletto l'organo esecutivo e il Presidente» ha affermato, assessore comunale alle politiche giovanili. «È una opportunità concreta, tangibile, oggettiva di contribuire a segnare il percorso politico a latere della attuale amministrazione. Se le cose non ci piacciono ci tocca contribuire a cambiarle. Cambiamole. Insieme»., consigliere comunale con delega al Forum dei giovani, ha aggiunto: «Sarà un'opportunità per la città che, attraverso lo sguardo dei giovani, potrà ripensarsi e sprovincializzarsi. Il percorso voluto e costruito verso il forum dei giovani ha avuto un titolo fortemente evocativo: "Non avere paura, non restare nell'ombra" e sta coinvolgendo tanti ragazzi e ragazze. L' invito è proprio questo: scombinare le carte, aprire le porte, mettersi in gioco. Passo a passo questa città diventerà vivibile anche per i giovani».