Ottant'anni per la scuola Santarella, una "Gara di ricordi" per celebrare la ricorrenza

La storica scuola dedicata all'ing. Luigi Santarella compie 80 anni. Uno degli istituti più antichi e gloriosi della nostra città, fondato ben 80 anni fa in memoria di quell'illustre concittadino che fu definito da tutti come l'inventore del cemento armato.Per celebrare questa importante ricorrenza, l'istituto ha allestito il progetto "80 voglia di Santarella" che prevede una serie di attività volte a far conoscere la Scuola e la sua storia attraverso la ricerca di tutto quanto può servire a ricordare il passato.A tal riguardo, illuminanti si rivelano le parole di Pasquale Tandoi, ex docente della nostra Scuola nel suo libro "In principio fu la GIL. Settant'anni della scuola media Santarella": "La storia ufficiale, documentata, della scuola media di Corato inizia il 13 novembre del 1940, anno XVIII dell'era fascista: su invito del preside del Liceo-Ginnasio, Sergio Lagrasta, si riunì il primo "Consiglio degli Insegnanti. (…). All'ordine del giorno la lettura dei programmi di questa nuova scuola istituita con la legge del 1° luglio 1940 (…)".Occorrerà aspettare l'ottobre 1942 perché la scuola media di Corato diventi autonoma con un nuovo preside, la professoressa Elena Musci Marano e l'agosto 1947 perché la GIL (Gioventù Italiana del Littorio) sia consegnata alla scuola media, sebbene priva di tutto a causa delle distruzioni e dei saccheggi operati dai tedeschi prima e dai coratini poi nel 1943.Nel 1951 la prima e allora unica scuola media di Corato fu intitolata all'ingegnere Luigi Santarella. Partendo da questo excursus storico, si è pensato ad attività progettuali ed iniziative per festeggiare gli 80 anni della Scuola "L. SANTARELLA".80 anni di volti, di storie, di classi, di manifestazioni, di spettacoli teatrali, di gare, di tornei ginnico sportivi, di gite scolastiche, di progetti, di PON… 80 anni da rivivere attraverso i ricordi personali e collettivi di tutti coloro (alunni, genitori, collaboratori, personale di segreteria, professori e presidi) che hanno condiviso un pezzetto della lunga vita di questa istituzione cittadina. 80 anni da festeggiare, in un anno particolare e difficile come questo, in cui fa bene al cuore recuperare i ricordi di tutto ciò che è stato per progettare tutto ciò che sarà.Nell'ambito di questo progetto, la Scuola ha pensato ad una "gara di ricordi" per recuperare foto storiche che possano arricchirne l'archivio storico, anche in vista della mostra finale a conclusione del progetto. La Scuola, in una dimensione di raccordo con il territorio, invita tutti i cittadini a collaborare nella realizzazione di questo progetto: pertanto, chiunque avesse foto storiche, ricordi della Scuola "L. SANTARELLA" e volesse contribuire alla realizzazione di questo progetto scolastico sostenendo le attività dei ragazzi e dei docenti della Scuola, può farne invio in formato "jpeg" all'indirizzo di posta elettronica: ricordisantarella@cifarellisantarella.edu.it insieme ad una breve descrizione.Generazioni di coratini sono passati dalla "SANTARELLA" e l'hanno vista modificarsi e innovarsi nel tempo senza mai perdere il suo prestigio e la sua identità."Racconteremo la storia della Scuola "L. Santarella" attraverso i vari ricordi" – commenta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione – "coinvolgendo gli alunni in momenti di riflessione e di ricostruzione del passato e favorendo al contempo il rapporto tra Scuola ed extrascuola ed il raccordo con il territorio, pensando ad una Scuola che è attenta al tempo presente senza perdere la memoria del tempo passato. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare a questa "gara di ricordi" e condividere con la nostra comunità scolastica i propri vissuti".