Cronaca
Panificio nel mirino ladri in azione nella notte
Intorno alla mezzanotte ignoti hanno forzato la serranda e agito indisturbati. Sul posto i carabinieri.
Corato - giovedì 23 ottobre 2025 9.36
Ancora un furto nella notte a Corato. Stavolta è toccato ad un panificio storico punto di riferimento del quartiere, preso di mira da ignoti malviventi intorno alla mezzanotte.
Ad intervenire sono stati i carabinieri con l'ausilio della Polizia di Stato, allertati dopo che i ladri avevano già completato il colpo.
Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili hanno aperto la serranda, si sono introdotti all'interno del locale e l'hanno richiusa alle loro spalle, agendo con calma e senza fretta. "Hanno fatto i porci comodi loro", commentano con amarezza alcuni residenti.
Il bottino è in fase di definizione, ma il danno più grande resta il senso di insicurezza che si diffonde tra i commercianti della zona.
