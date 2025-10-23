Panificio nel mirino ladri in azione nella notte

Ancora un furto nella notte a Corato. Stavolta è toccato ad un panificio storico punto di riferimento del quartiere, preso di mira da ignoti malviventi intorno alla mezzanotte.Ad intervenire sono stati i carabinieri con l'ausilio della Polizia di Stato, allertati dopo che i ladri avevano già completato il colpo.Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili hanno aperto la serranda, si sono introdotti all'interno del locale e l'hanno richiusa alle loro spalle, agendo con calma e senza fretta. "Hanno fatto i porci comodi loro", commentano con amarezza alcuni residenti.Il bottino è in fase di definizione, ma il danno più grande resta il senso di insicurezza che si diffonde tra i commercianti della zona.