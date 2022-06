«Quello rappresentato in foto è un rarissimo esemplare di "parcheggio della stazione di Corato". L'immagine è tratta direttamente dalla pagina in cui Ferrotramviaria presenta quello che con grande modestia è stato definito "Il grande progetto"». L'è intervenuta sulla vicenda della realizzazione dell'area di posteggio dei mezzi adiacente lo scalo ferroviario coratino.«Evitando la parte in cui scrivono che il raddoppio della tratta sarà concluso nel 2015, vogliamo concentrarci sulla scadenza per la consegna del parcheggio della stazione di Corato: 1 dicembre 2012» hanno aggiunto i referenti di Articolo 49.«Dal 2012 in poi, una serie di rinvii, di scuse, la tragedia dello scontro dei treni sull'ancora binario unico, per poi arrivare ad una conferenza in sala consiliare nel dicembre 2018 in cui i referenti del "Grande progetto" hanno fissato la nuova data di consegna a fine 2020, ufficializzando lo spostamento del parcheggio da dove lo avevano messo all'altro lato della stazione.Il grande motivo per cui hanno spostato il parcheggio, o per meglio dire, l'idea di parcheggio, è che l'area in cui per i precedenti otto anni avevano pensato di realizzarlo, hanno scoperto sia diventata per loro una irrinunciabile area di manutenzione» hanno osservato.«Veniamo ad oggi. A distanza di tre anni e mezzo dalla conferenza e due anni dalla ennesima scadenza slittata (e il Covid non ce lo metti?), del parcheggio non ci è rimasta nemmeno la foto, visto che quella pubblicata all'epoca non va più bene.A questo punto, in occasione del consiglio comunale di martedì 28 giugno, chiediamo ai consiglieri che condividono con noi la stessa curiosità, che è quella di tutti i cittadini che quotidianamente raggiungono, di conoscere in che giorno del duemilamai Ferrotramviaria consegnerà il fanta-parcheggio, o in subordine, se questa amministrazione ha idee alternative per realizzare in prossimità della stazione, la necessaria area di sosta per la moltitudine di pendolari» hanno concluso dall'associazione, rivolgendo «gratitudine ai consiglieri comunali che vorranno sposare questa causa».