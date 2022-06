È stata pubblicata, sul sito del Comune di Corato, la manifestazione di interesse per partecipare all'iniziativa "Parco del Gusto", rivolta alle aziende e ai produttori locali o loro cooperative per la promozione dei prodotti locali di eccellenza del settore agroalimentare, che si svolgerà all'interno del Parco Comunale Sant'Elia nei giorni 29 e 30 luglio 2022.L'assessorato alle attività produttive mette, infatti, a disposizioneLe tipologie di prodotti ammesse sono olio extravergine d'oliva; vini a Denominazione di origine e/o Indicazione geografica tipica; prodotti lattiero caseari e della trasformazione del latte, formaggi freschi e stagionati; pasta, prodotti da forno e della trasformazione del grano tenero e/o duro.Resta salva la possibilità per l'amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti e vi sia disponibilità di ulteriori spazi espositivi, di ammettere eventuali ulteriori tipologie produttive a proprio insindacabile giudizio.La richiesta di partecipazione all'iniziativa, avviene tramite la Scheda di manifestazione d'interesse disponibile sul sito ufficiale del Comune di Corato (link) , debitamente compilata e sottoscritta dal titolare dell'azienda/ente espositrice/espositore o dal suo legale rappresentante.Gli interessati dovranno comunicare la loro adesione entro e non oltre le ore 12 di lunedì 4 luglio 2022, inviando la scheda al Comune di Corato – Settore Urbanistica e Sviluppo Economico - Servizio Suap all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.corato.ba.it.Unitamente alla domanda, i richiedenti dovranno produrre idonea documentazione da cui si evincano le tipologie di prodotti che saranno esposti o venduti, una breve scheda informativa e un breve curriculum del espositore/produttore in cui si evidenzi l'eventuale partecipazione in passato a manifestazioni simili.«La valorizzazione delle eccellenze locali rappresenta l'obiettivo primario di questa amministrazione» ha affermato, assessore comunale alle attività produttive .«Metteremo in campo tutte le iniziative necessarie affinché il nostro patrimonio enogastronomico diventi il fulcro dello sviluppo economico, culturale e turistico di questa città».