Passaggio del martelletto, Michele Rainone nuovo presidente del Rotary Club Corato

Con la cerimonia del Passaggio del martelletto del Rotary Club di Corato, tra il Presidente uscente Antonio Papagni e il Presidente entrante Michele Rainone, si è dato ufficialmente inizio ad un nuovo anno rotariano 2020-2021.La cerimonia, svoltasi sabato 4 luglio presso la prestigiosa cornice della Masseria Torre di Nebbia, nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla emergenza Sars-Cov-2, ha visto anche l'intervento del Past District Governor, ovvero il Governatore Uscente Rotary del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, Sergio Sernia di Andria.presenta alla serata anche il nuovo Assistente al Governatore, Mino Dell'Orco del Rotary Club Bisceglie, che collaborò alla firma del Protocollo d'intesa fra Rotary Club di Corato e Caritas cittadina per il service intitolato "Un impegno per la Caritas".Il neo presidente, Michele Rainone è un ingegnere libero professionista di 51 anni, di origine foggiana ma coratino di adozione, sposato con Gabriella Vernice e padre di due figli.Durante la serata ha presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo ed i soci che faranno parte delle diverse Commissioni del Club e del Distretto 2120 Puglia - Basilicata e illustrato la sua volontà di impostazione per il nuovo anno rotariano, sottolineando quanto sia importante che i service del Rotary Club di Corato siano «il risultato della più ampia condivisione di idee e proposte di tutti i soci, frutto del lavoro di una squadra coesa ed unita che opera per far crescere il Club nell'ambito del territorio di competenza».Il motto del Club di quest'anno, in sintonia con quello del DGE Giuseppe Seracca Guerrieri, è "Più ROTARY nella Società". «In continuità con l'annata rotariana 2019-2020 prevediamo di stabilire diversi appuntamenti. - annuncia il presidente Rainone - Già a settembre, nel rispetto delle misure anti covid, contiamo di organizzare la manifestazione "IO MERITO", oltre al progetto QR in collaborazione con il Liceo Artistico, l'assegnazione della Borsa di studio al Concorso Euterpe, il sostegno al progetto Sbag e ci auguriamo di portare a compimento tutte le iniziative».