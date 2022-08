Pd, incarico per Guido Catalano

Guido Catalano, vicesegretario dei Giovani Democratici di Corato, è stato nominato nei giorni scorsi coordinatore dei volontari del Partito Democratico del territorio dell'Area Metropolitana di Bari.«Questa nomina accende i riflettori su Corato che punta ad essere riferimento per tutta la Provincia di Bari per quanto riguarda il settore organizzativo/comunicativo della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre» è quanto sostenuto in una nota del circolo dem coratino.«Il Paese è chiamato a rilanciare la sua competitività economica in un mondo che è divenuto un mercato globale. I nostri giovani, le nostre conoscenze, la nostra capacità di ricerca e di evoluzione tecnologica sono i fattori strategici da valorizzare insieme alle capacità produttive del centro-nord e alle straordinarie potenzialità del Mezzogiorno partendo proprio dalla virtuosa Regione Puglia come modello di sviluppo.Non abbiamo molto tempo; dovremo operare insieme con un grande, comune, amore politico per la nostra terra.L'Europa, della quale siamo indissolubilmente soci fondatori, ha bisogno del nostro continuo apporto di idee e di iniziative politiche per accrescere l'integrazione e le regole costituzionali comuni».