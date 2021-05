Piano Estate 2021, a Corato arrivano oltre 125mila euro per 8 scuole

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il decreto di riparto dei 150 milioni di euro previsti all'articolo 31 del Decreto Sostegni, convertito in legge nei giorni scorsi a Montecitorio. Le risorse del "Piano Estate 2021" sono finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020-2021 e l'inizio del prossimo."Le risorse sono state distribuite in base al numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado – spiega la deputata Francesca Galizia (M5S) – Nel Nord barese giungono così ben 674.528,68 euro. Le istituzioni scolastiche ed educative statali dovranno provvedere entro il 31 dicembre alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa, di enti del terzo settore e imprese sociali".A Corato arrivano 126.777,93 euro: Fornelli 17.967,75 euro; Tattoli-De Gasperi 21.273,97 euro; Battisti-Giovanni XXIII 13.028,10 euro; Imbriani-Piccarreta 17.121,52 euro; Cifarelli-Santarella 21.785,65 euro; Federico II 13.716,89 euro; Oriani-Tandoi 22.100,53 euro; IT Padre Tannoia 17.751,27 euro.