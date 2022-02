PNRR, una opportunità per il Sud e per Corato

Il piano nazionale di ripresa e resilienza è una occasione imperdibile. Le risorse che da esso provengono non possono in alcun modo essere distolte per progetti che non abbiano importanza strategica per il rilancio del territorio.È l'estrema sintesi di quanto emerso nel corso del convegno, celebratosi il 4 febbraio a Corato. Un incontro nel quale si è tracciata la direttrice da seguire per ottimizzare al meglio gli interventi, prevedendo una profonda e stretta collaborazione tra pubblico e privato.Una intera giornata che ha visto la presenza di esponenti politici e rappresentanti del mondo dell'impresa avvicendarsi nelle relazioni, raccontare esperienze virtuose, proporre soluzioni da intraprendere al fine di ottenere il massimo risultato dall'epocale occasione del PNRR. Il tutto, possibile soltanto attraverso una visione chiara della direzione da seguire.Di seguito le interviste a Franco Squeo, presidente AIC e al sindaco di Corato Corrado De Benedittis.