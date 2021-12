Polizia Locale, prorogati di un mese i contratti a tempo determinato

Una decisione, presa in attesa di ulteriori fondi che possano garantire una proroga maggiore, che mira a garantire il prosieguo di quell'attività sulla sicurezza e sul presidio della città attivata in questi mesi.

Il Sindaco, Corrado De Benedittis: "Confermiamo il forte impegno di questa amministrazione e mio personale per la sicurezza in città. Siamo riusciti con non poco sforzo a prorogare le unità di polizia locale a tempo determinato in attesa di verificare le novità che arriveranno dal Governo Nazionale e dalle decisioni parlamentari, così da poter utilizzare fondi che non vadano a gravare in modo diretto sulle finanze comunali".

Ancora una proroga di un mese per i 19 operatori di polizia locale assunti a tempo determinato, il cui contratto scadeva il 31 dicembre, che quindi continueranno il servizio in città fino al prossimo 31 gennaio.