Gli agenti di Polizia della sezione antidroga della Squadra mobile di Bari e del Commissariato di Corato hanno tratto in arresto tre individui a seguito di quanto emerso dal controllo di un'autovettura sulla quale viaggiavano in territorio di Ruvo di Puglia nel tardo pomeriggio di venerdì 12 febbraio.Il mezzo, in un primo momento, si è accostato al ciglio della strada e quando gli agenti hanno approcciato al controllo, il conducente ha accelerato bruscamente per darsi alla fuga tentando di investire i poliziotti ma un'altra pattuglia ha bloccato la corsa del veicolo poco dopo.L'immediata perquisizione ha consentito di rinvenire all'interno dell'auto e sequestrare un involucro in cellophane contenente 21 grammi di cocaina. Le tre persone a bordo (il conducente 50enne incensurato, il 19enne Fabio Cucumazzo e il 21enne Maurizio Cantatore, entrambi con precedenti specifici in materia di stupefacenti) sono state tratte in arresto per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e associate alla casa Circondariale di Trani a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.Continuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dal Questore di Barifinalizzati al contrasto dello spaccio di droga nel territorio dell'Area Metropolitana di Bari.