Nelle scorse settimane l'associazione Eurosud ha ospitato una delle ultime tappe del progetto "On Time Competence", promosso da Erasmus plus. Il progetto ha coinvolto quasi 30 partecipanti, rappresentanti di diverse associazioni giovanili internazionali da Slovacchia e Croazia oltre a impiegati di Caritas Polonia e Caritas Ucraina.Eurosud ha coinvolto anche la Pro Loco Quadratum nelle attività svolte sul territorio insieme ai partecipanti a questa iniziativa: i volontari sono stati accompagnati dalle guide turistiche della Pro Loco nella visita che li ha portati a conoscere le bellezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche della città.«La nostra Pro Loco è stata coinvolta da Eurosud, che ringraziamo, per la sua capacità di presentare le radici del territorio, le sue caratteristiche storiche ed enogastronomiche. Questo ci onora e ci ripaga dei tanti sforzi e della passione dei volontari e dei soci che quotidianamente si prodigano per rendere il nostro territorio ed il suo patrimonio conosciuto e di appeal, anche a livello internazionale, aprendo le porte a pellegrini ed escursionisti, turisti e gente delle nostre Murge, facendo rete anche con le realtà produttive per un racconto nuovo e genuino delle peculiarità che possediamo. Speriamo che questo dialogo continui in modo proficuo» ha commentato il presidente della Pro Loco,