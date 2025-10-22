Attualità
"Solar4Future" a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte
Studenti e docenti da cinque nazioni europee per un Erasmus+ KA220 che combina scienza, didattica e creatività con workshop di cianotipia e antotipia
Corato - mercoledì 22 ottobre 2025 7.01
Corato si trasforma per tre giorni nella capitale europea dell'energia solare e dell'arte, ospitando 32 partecipanti stranieri provenienti da Lettonia, Turchia, Spagna, Romania e Croazia per il progetto Erasmus+ KA220 "solar4future".
L'iniziativa biennale, coordinata dall'Università Tecnica di Riga, ha l'ambizioso obiettivo di creare un manuale didattico innovativo per docenti, capace di esplorare l'energia solare in tutte le sue sfaccettature e renderla materia di insegnamento nelle scuole.
Dopo due importanti meeting che hanno visto la delegazione italiana ospite a Riga a maggio e agosto, è ora la città pugliese nel liceo artistico Federico II Stupor Mundi diretto dal Prof. Gallo a fare da cornice per una serie di attività che mescolano teoria e pratica, scienza e creatività.
Il fulcro dei tre giorni coratini sono i workshop pratici, dove il tema dell'energia solare viene affrontato da un punto di vista inaspettato: quello artistico.
Sotto l'attenta guida della professoressa Rosanna Quatela, docente di arti figurative, e delle docenti Craca e Sparapano con la supervisione della professoressa Valente coordinatrice del progetto, gli ospiti stanno apprendendo le affascinanti tecniche della fotografia botanica.
In particolare, i partecipanti si stanno cimentando con la cianotipia e l'antotipia, processi che sfruttano rispettivamente i sali di ferro e i pigmenti vegetali per creare immagini utilizzando unicamente la luce solare, in un legame diretto e tangibile con il processo di fotosintesi clorofilliana.
A dare la necessaria solidità scientifica all'esperienza sarà l'intervento dell'ingegnere fisico Chiara Ostendi. La sua lezione è attesa per fornire una spiegazione scientifica dettagliata e puntuale del tema, oltre a illustrare a tutti i partecipanti l'evoluzione storica e tecnologica dei pannelli solari nel corso degli anni.
"Solar4future" si conferma così un esempio virtuoso di cooperazione internazionale e di didattica interdisciplinare, dimostrando come temi cruciali per il futuro del pianeta, come l'energia sostenibile, possano essere sviscerati non solo attraverso la fisica e la tecnologia, ma anche grazie al potere evocativo e didattico dell'arte.
Un progetto che illumina il cammino verso un futuro più consapevole e sostenibile, partendo proprio dalle scuole.
