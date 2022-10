La Pro Loco "Quadratum" affiancherà il Wwf Italia nel fine settimana fra sabato 8 e domenica 9 ottobre in occasione della sesta edizione di "Urban Nature: la festa della Natura in città". L'appuntamento è fissato in piazza Cesare Battisti.Volontarie e volontari saranno presenti in oltreper promuovere e raccogliere fondi destinati al progetto "Aule Natura negli ospedali pediatrici", attraverso la distribuzione di una piantina di felce in vaso in cambio di una donazione di 13 euro.Nel 2021 il WWF ha regalato la primaall'ospedale pediatrico "Bambin Gesù" di Palidoro. Già dai primi mesi, sono stati riscontratiper i piccoli pazienti.Sulla scia di questi risultati incoraggianti, la Pro Loco di Corato ha deciso di sostenere il Wwf Italia, con i suoi volontari, e di scendere in piazza per raccogliere fondi per offrire interventi volti ad aumentare la presenza di natura nei giardini degli ospedali pediatrici italiani e non solo, creando vere e proprie "Oasi in ospedale". I referenti coratini della Pro Loco esortano la cittadinanza a partecipare per contribuire a regalare Aule Natura ai bambini che necessitano di terapie per lunghi periodi.