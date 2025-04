Progetto Media 2.0 il 30 aprile la giornata conclusiva dell’edizione 2024/2025

Giunge a conclusione anche l'edizione 2024/2025 del "Progetto Media 2.0", il percorso pensato dall'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V. rivolto agli studenti delle classi I delle quattro scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato e finalizzato a diffondere la cultura della prevenzione. Anche quest'anno il progetto è stato reso possibile grazie alla fattiva collaborazione del team medico - infermieristico dell'Ospedale Umberto I di Corato, il personale qualificato dell'Associazione ed al sostegno di un partner storico come Granoro e la famiglia Mastromauro, che in questi anni, ha sostenuto concretamente il progetto attraverso importanti donazioni di strumentazioni capaci di innalzare notevolmente il livello qualitativo del reparto di Cardiologia dell'Umberto I.Durante l'evento i medici presenteranno i dati raccolti dagli screening effettuati, evidenziando dati statistici emersi durante il percorso.Per il secondo anno consecutivo il Progetto Media ha integrato accanto alle indagini cardiologiche, nuovi screening finalizzati a individuare eventuali dismorfismi della colonna vertebrale con l'obiettivo di consigliarne le relative correzioni.La giornata conclusiva del Progetto Media, si svolgerà mercoledì 30 aprile presso l'auditorium dell'istituto Liceale "Stupor Mundi" (dalle ore 8.30) alla presenza delle autorità locali, dei dirigenti dell'ASL Bari e del P.O. di Corato, dei dirigenti e docenti scolastici, dell'Amministratore Delegato del Pastificio Granoro Marina Mastromauro e di una rappresentanza degli studenti ai quali il progetto in questi ultimi anni ha dedicato percorsi di educazione e formazione, relazionando sulle problematiche sociali in età adolescenziale come bullismo, droghe e alcol.Durante la cerimonia conclusiva il Pastificio Granoro annuncerà una nuova donazione in favore dell'Ospedale Umberto I di Corato: quest'anno l'attenzione è stata rivolta ai piccoli ospiti del reparto di Pediatria che verrà ulteriormente impreziosito con arredi per le stanze di degenza, offerti dall'azienda.