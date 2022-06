Lunedì 27 giugno, alle 10, nella Sala consiliare del Comune di Corato, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Restare" nell'ambito di "Fermenti in Comune", Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori.Con il progetto "Restare" il Comune di Corato è stato ammesso al cofinanziamento nazionale per rispondere a due obiettivi specifici:Con la collaborazione degli autorevoli partners del progetto (Vision Think Thank, Fondazione Università Ca' Foscari, Aic – Associazione imprenditori coratini –, Associazione If In Apulia), il Comune di Corato chiede ai propri giovani cittadini di "Restare" dimostrandosi pronto a supportarli e incoraggiarli nel percorso.Fruitori diretti del progetto saranno le attività economiche locali e i tutor, i quali ultimi rappresenteranno il punto di incontro tra i giovani e le imprese.Interverranno il Sindaco di Corato, l'assessore alle politiche giovanili, il dirigente del Comune di Corato, il Responsabile unico di procedimento del Comune di Corato, il Sindaco di Ruvo di Puglia e delegato Anci Puglia al welfare, il Managing Director Vision e Fellow di European University Institute, l'ordinario di Statistica sociale presso il Dipartimento di Economia e Direttore del Centro Governance and Social Innovation Fondazione Ca' Foscari, il presidente dell'associazione imprenditori coratiniil presidente If In Apulia Aps