Prosegue l'impegno del Comune di Corato per rafforzare l'ufficio dei servizi sociali

Com'è noto, il 4 novembre è stato pubblicato un concorso permentre a dicembre è stata programmata lagià assunti a tempo determinato da oltre tre anni. La graduatoria del concorso potrà poi essere usata nel 2025 per assumere ulteriori assistenti sociali.Nelle scorse settimane il Comune è risultato inoltre aggiudicatario di una procedura ministeriale che, nei primi mesi del 2025, gli permetterà di ricevereper supportare l'implementazione delle misure locali di inclusione finanziate da fondi UE. L'assunzione del personale è realizzata con una procedura nazionale di selezione nell'ambito del Programma di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027.Nel 2025 il rafforzamento degli Uffici potrà inoltre proseguire grazie alla candidatura dell'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi per ricevere nuovi professionisti a valere sulle risorse del PN Inclusione (FSE+ 21-27). In particolare, si tratta dida impiegare per una presa in carico sempre più completa e multidisciplinare che sappia rispondere ai diversi bisogni dei cittadini.Sempre nel 2025, sarà inoltre attivato il, come previsto dal Piano Sociale di Zona. Tale servizio, realizzato in collaborazione con Enti del Terzo Settore, amplierà ulteriormente personale e sedi a disposizione del Servizio Sociale, migliorando l'accesso ad informazioni e servizi per i cittadini."Con questi interventi raddoppieremo il personale dell'Ufficio e porteremo a compimento una vera e propria rivoluzione nel Servizio Sociale Professionale di Corato: più servizi, migliore presa in carico dei cittadini, maggiore capacità di collaborazione con scuole, servizi ASL, associazioni e quartieri", dichiarano il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. "Questo percorso inizia nel 2021 con la. Nel 2022 vengono poi assunti altriassistenti socialitempo determinato per la gestione del Reddito di Cittadinanza (oggi Assegno di Inclusione). Nel 2023 abbiamo assunto, per la prima volta nella storia del Comune,dirigente specializzato del settore e abbiamocon ben 11 professionisti già presenti nei tre Comuni ai fini di seguire in modo più efficace le misure di inclusione del Piano Sociale di Zona. In sintesi: dalla fine del 2025 i Servizi Sociali della Città cambieranno per quantità e qualità in modo radicale. Per il lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo, un ringraziamento importante lo facciamo al Dirigente dott. Emanuele Università."