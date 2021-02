Raddoppio ferroviario, interdetto al traffico il passaggio a livello di via Giappone

Il Comune di Corato dispone, con ordinanza dirigenziale, la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello di via Giappone, per la giornata del 9 febbraio, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, e comunque fino al termine dei lavori.Il provvedimento si intende al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di raddoppio ferroviario in condizione di sicurezza, sia per chi lavora sia per gli utenti della strada.Interdetta, quindi, la circolazione veicolare e pedonale su Via Giappone in corrispondenza del PL che conduce alla Strada Esterna Via Vecchia Trani, al fine di evitare disagi ai residenti, alle attività commerciali e industriali e agli stessi utenti che transitano sulla via, sarà consentito raggiungere le loro sedi e il Centro di Corato utilizzando come percorso alternativo via B. Gigli, via Trani, SP 378 e Strada Esterna Via Vecchia Trani.