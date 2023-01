Ragazzi protagonisti sul palco del Teatro Comunale: in scena le commedie di Aristofane

Grande successo questa mattina sul palco del Teatro Comunale per la messa in scena di "Lisistrata" e "Gli Acarnesi", a cura dei ragazzi del Liceo Classico Oriani, guidati nel progetto dalla Professoressa Annamaria Micello.Sul palcoscenico si sono avvicendati tanti ragazzi che hanno dato vita alle due commedie, rivisitate per essere più fruibili ai tantissimi ragazzi di scuola secondaria di primo grado accorsi per assistere al Matinée di quest'oggi.E così tra una Lisistrata che parla in dialetto coratino e soldati che di combattere non ne hanno proprio voglia, i piccoli spettatori hanno potuto fare un viaggio nel passato, con tematiche da "grandi", come la guerra, affrontate in maniera dissacrante e leggera, senza però sottovalutarle.L'educazione alla cultura e al teatro è passo importante nella crescita formativa di ogni fanciullo, talvolta esulanti dal paradigmatico libro di testo da sottolineare. Si può far cultura con un film, si può crescere (sorridendo, talvolta ridendo) anche guardando uno spettacolo teatrale. Di questo ne è convinto anche il Preside del Liceo Classico Oriani Francesco Catalano: «Il Liceo Classico Oriani, come da tradizione, anche quest'anno ha proposto una commedia greca (per il sesto anno di fila, ndr). In queste rappresentazioni si parla di pace, si parla di vita quotidiana, si parla insomma di attualità, sotto una veste creativa. La cultura greca può aiutare a capire quella moderna. Il nostro obiettivo e quello di far crescere in maniera consapevole i cittadini del domani, che si pongano in continuazione degli interrogativi e che perseguano sempre la strada del bene. – Poi circa la preparazione degli spettacoli commenta – Ho visto una scuola in movimento, una sinergia tra alunni e professori, che da anni hanno tracciato questo solco, sempre disponibili gli uni verso gli altri. Una scuola dove tutti si sono messi in gioco, è stato bellissimo ».Questa sera repliche degli spettacoli, ingresso alle 19:30, sipario ore 20:00