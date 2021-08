Record di visitatori per Il Pendìo, oggi serata conclusiva

Il Pendìo 2021 si avvia alla conclusione, con un'edizione segnata da un record di visitatori: alla penultima giornata si è superata la soglia dei 900 accessi alla storica Mostra d'Arte contemporanea, giunta al suo 53° anno.Apprezzatissima la location, il refettorio dell'ex monastero di S. Benedetto, che ha sorpreso sia il pubblico più curioso ché gli addetti ai lavori, donando maggiore valore alle opere, protagoniste dell'evento con la loro forza espressiva e le loro cromie.Ci sembra simpatico far notare come la mostra sia stata anche location fotografica per il set di un matrimonio e abbia permesso una inaspettata presenza di ospiti anche nel nuovo orario mattutino.Ora, dopo i vari eventi collaterali che hanno animato "il Pendìo", la Mostra si conclude lcon la musica delle, ovvero Luca Pirozzi e Luca Giacomelli.I due chitarristi del gruppo «Musica da ripostiglio» si cimentano in un viaggio tra le corde delle loro chitarre acustiche attraverso canzoni, riff, standard, ritornelli e divagazioni musicali, da Celentano a Carlos Santana.