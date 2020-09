Riapertura scuole, Città Metropolitana cerca 5 aule per Corato

In prossimità della riapertura delle scuole, la Città Metropolitana di Bari cerca su tutto il territorio metropolitano immobili da assumere in locazione per destinarle ad aule scolastiche per l'a.s. 2020/21.In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 4245 del 13/09/2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid - 19, a seguito dell'attività di ricognizione condotta, Città Metropolitana ha infatti indetto un avviso pubblico esplorativo , finalizzato ad una indagine di mercato, con lo scopo di valutare la reperibilità di immobili da adibire ad attività didattiche.L'avviso pubblico riguarda nello specifico la ricerca di 230 nuove aule di cui 5 nella nostra città di Corato in cui già vige l'annosa difficoltà del Liceo Classico "Oriani" di reperire ulteriori spazi didattici. La ricerca di aule, resa necessaria per assicurare il distanziamento per la didattica in presenza, riguarda anche i comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Bari, Bitetto, Bitonto, Conversano, Grumo Appula, Locorotondo, Molfetta, Polignano a Mare e Putignano.Gli immobili devono essere dotato di idonei servizi igienici, impianto di riscaldamento e fornitura utenze, certificato di agibilità, conformità alla normativa antincendio e privi di barriere architettoniche. Saranno oggetto di valutazione la prossimità dell'immobile alla struttura scolastica, l'immediata utilizzabilità effettiva dell'immobile allo scopo richiesto e la convenienza economica.Il contratto avrà durata massima di dodici mesi, e comunque cesserà di produrre effetti il 30 settembre 2021.La proposta, sottoscritta dal proprietario- persona fisica e/o giuridica- dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 settembre 2020, mediante PEC all'indirizzo patrimoniolocazioni.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it