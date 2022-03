L'annuncio è avvenuto attraverso i social. Il consigliere comunale Antonella De Benedittis ha sottoscritto la delega per la riattivazione del Forum dei giovani. L'esponente eletta nelle liste di Demos - Democrazia solidale ha voluto citare l'ex Sindaco di Molfetta Gugilielmo Minervini: «"Mannaggia a te". Fu questo l'ultimo messaggio che Guglielmo Minervini mi inviò. Era un messaggio di tenero rimprovero perché stavo tirando i remi in barca. Ora "mannaggia a te" lo dico io, da oggi vale» è quanto sostenuto dalla componente di maggioranza.curerà i rapporti successivi alla ricostituzione dell'organismo, istituto nel 2009 in rappresentanza delle giovani generazioni coratine, ovvero delle persone di età compresa fra i 16 e i 30 anni, con l'obiettivo di promuovere i loro diritti di cittadinanza attraverso un'autonoma partecipazione alla vita della comunità.